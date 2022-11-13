На автодорозі "Київ-Чоп" неподалік від села Калинівка Рівненської області водій вчинив наїзд на військового сил територіальної оборони.
Про це повідомили в пресслужбі поліції Рівненщини.
ДТП трапилася 13 листопада близько 18.20.
"Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що водій автомобіля "Audi" 29-річний житель міста Львів, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на 40-річного військового сил територіальної оборони, який ніс службу на блок-посту. Потому врізався у службове авто "Mitsubishi Outlander", що було припарковане на стоянці неподалік", - розповіли правоохоронці.
У теробронівця внаслідок ДТП - відкритий перелом ноги, садна й синці. Його доставили до Корецької міської лікарні.
За зовнішніми ознаками водій був тверезим, але в нього відібрали біологічні зразки для перевірки.
До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху.
Нагадаємо, днями винуватця смертельної ДТП на Дніпропетровщині, що відбулася у 2021, засудили до восьми років позбавлення волі.
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