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Росіяни обстріляли чотири громади Сумщини та Харківщини

Під артилерійським і мінометний вогонь потрапили Золочівська, Хотинська, Білопільська та Юнаківська ОТГ.

Росіяни обстріляли чотири громади Сумщини та Харківщини
Фото: Facebook/Оперативно-тактичне угруповання "Суми"

Упродовж цієї доби російські окупанти обстріляли чотири громади Сумщини та Харківщини.

Про це повідомили в пресслужбі оперативно-тактичного угруповання "Суми".

Близько 11:40 рашисти здійснили мінометний обстріл Золочівської територіальної громади Харківської області. 

О 13:20 відбувся мінометний обстріл території Хотинської громади та артилерійський обстріл Білопільської громади Сумщини.

О 14:00 розпочався артилерійський обстріл Юнаківської громади та мінометний обстріл Білопільської громади, який повторився о 17:25, додали військові.

Обійшлося без жертв і потерпілих. В одному зі сіл Білопільської громади було пошкоджено приватні будинки, лінію електропередач та легковий автомобіль. 

Фото: Facebook/Оперативно-тактичне угруповання "Суми"

Фото: Facebook/Оперативно-тактичне угруповання "Суми"

Фото: Facebook/Оперативно-тактичне угруповання "Суми"

Фото: Facebook/Оперативно-тактичне угруповання "Суми"

Нагадаємо, нині російські окупанти обстріляли лікарню та пологовий будинок у Торецьку Донецької області. А в Кураховому ракета влучила у двоповерховий будинок. Від удару постраждали ще дві сусідні будівлі та адмінприміщення. Одна людина отримала поранення.

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