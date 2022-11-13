Під артилерійським і мінометний вогонь потрапили Золочівська, Хотинська, Білопільська та Юнаківська ОТГ.

Упродовж цієї доби російські окупанти обстріляли чотири громади Сумщини та Харківщини.

Про це повідомили в пресслужбі оперативно-тактичного угруповання "Суми".

Близько 11:40 рашисти здійснили мінометний обстріл Золочівської територіальної громади Харківської області.

О 13:20 відбувся мінометний обстріл території Хотинської громади та артилерійський обстріл Білопільської громади Сумщини.

О 14:00 розпочався артилерійський обстріл Юнаківської громади та мінометний обстріл Білопільської громади, який повторився о 17:25, додали військові.

Обійшлося без жертв і потерпілих. В одному зі сіл Білопільської громади було пошкоджено приватні будинки, лінію електропередач та легковий автомобіль.

Фото: Facebook/Оперативно-тактичне угруповання "Суми"

Фото: Facebook/Оперативно-тактичне угруповання "Суми"

Фото: Facebook/Оперативно-тактичне угруповання "Суми"

Фото: Facebook/Оперативно-тактичне угруповання "Суми"

Нагадаємо, нині російські окупанти обстріляли лікарню та пологовий будинок у Торецьку Донецької області. А в Кураховому ракета влучила у двоповерховий будинок. Від удару постраждали ще дві сусідні будівлі та адмінприміщення. Одна людина отримала поранення.