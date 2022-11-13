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У США почали готувати новий пакет військової допомоги для України

Він надійде у найближчі тижні.

У США почали готувати новий пакет військової допомоги для України
Фото: ЕРА/UPG

Сполучені Штати Америки розпочали підготовку нового пакету військової допомоги Україні, повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана.

"Ви знаєте про один пакет допомоги, про який ми щойно оголосили, буде й інший у найближчі кілька тижнів", - сказав Салліван.

Він підкреслив, що його країна зберігатиме стабільність у наданні військової допомоги нашій державі.

Обсяг чергової допомоги буде майже таким, як і попередньої. Наразі Білий дім проводить консультації з Конгресом щодо додаткових ресурсів на наступний рік.

Нагадаємо, 10 листопада Пентагон оприлюднив склад нового пакету безпекової допомоги Україні на $400 млн.

Крім цього, Держдепартамент США оголосив про надання фінансової допомоги у розмірі майже 90 млн доларів на розмінування українських територій.

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