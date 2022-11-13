​У Сорбонні відзначили 300-річчя від дня народження українського святого, перекладача Паїсія Величковського

В університеті Сорбонна (Париж) відзначили 300-річчя від дня народження видатного українського святого, церковно-культурного діяча, письменника та перекладача преподобного Паїсія Величковського.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook співорганізатор заходу, директор Міжнародного інституту афонської спадщини Сергій Шумило.

З нагоди ювілею днями у центральній будівлі університету Сорбонна організували міжнародну наукову конференцію "Добротолюбіє та старчество в українських та молдавських землях: До 300-річчя від дня народження прп. Паїсія Величковського". Її провели в межах днів франко-українських наукових досліджень.

Захід організували з ініціативи українського Міжнародного інституту афонської спадщини за підтримки і у партнерстві з командою HISTARA EPHE в рамках програми PAUSE.

Організаторами конференції виступили Практична школа вищих досліджень (École pratique des hautes études, EPHE), яка діє при Міністерстві вищої освіти та наукових досліджень Франції, спільно з Інститутом історії України НАН України (Київ) та Міжнародним інститутом афонської спадщини (Київ).

Під час конференції виступили французькі та українські науковці. У ній також взяли участь представники української громади Парижу (клір місцевих православної, греко-католицької та римо-католицької парафій) та Апостольський адміністратор українських греко-католиків Франції єпископ Гліб (Лончина).

Фото: Сергій Шумило

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський поспілкувався зі студентами провідних французьких університетів про ситуацію в Україні та вторгнення РФ.