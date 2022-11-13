Українська авіація завдала удару по зосередженню російської техніки у Каховському районі Херсонської області.

Про це повідомив у Facebook речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"Нашою авіацією завдано удару по районах зосередження ворожої техніки у Каховському районі", - сказав він.

Ракетні та артилерійські підрозділи ЗСУ виконали 40 вогневих завдань, результати влучань дорозвідуються.

Водночас реактивними системами залпового вогню й мінометом ворог продовжує обстрілювати акваторію Дніпро-Бузького лиману. Жертв та руйнувань не зафіксовано.

Нагадаємо, що протягом доби 12 листопада Збройні сили України знищили 650 окупантів та 12 броньованих машин росіян.

11 листопада ЗСУ знищили близько 810 окупантів.