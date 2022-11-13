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Українська авіація завдала удару по техніці окупантів у Каховському районі

Ракетні та артилерійські підрозділи виконали 40 вогневих завдань.

Українська авіація завдала удару по техніці окупантів у Каховському районі
Фото: 831 бригада тактичної авіації/831s tactical aviation brigade

Українська авіація завдала удару по зосередженню російської техніки у Каховському районі Херсонської області.

Про це повідомив у Facebook речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"Нашою авіацією завдано удару по районах зосередження ворожої техніки у Каховському районі", - сказав він.

Ракетні та артилерійські підрозділи ЗСУ виконали 40 вогневих завдань, результати влучань дорозвідуються.

Водночас реактивними системами залпового вогню й мінометом ворог продовжує обстрілювати акваторію Дніпро-Бузького лиману. Жертв та руйнувань не зафіксовано.

Нагадаємо, що протягом доби 12 листопада Збройні сили України знищили 650 окупантів та 12 броньованих машин росіян.

11 листопада ЗСУ знищили близько 810 окупантів.

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