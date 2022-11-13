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Замість стабілізаційних відключень - аварійні: Укренерго ввело нові графіки у Києві та семи областях на 13 листопада

У НЕК зазначили, що після стабілізації ситуації в цих регіонах продовжать діяти планові відключення.

Замість стабілізаційних відключень - аварійні: Укренерго ввело нові графіки у Києві та семи областях на 13 листопада
Фото: Макс Требухов

На 13 листопада Укренерго ввело графіки аварійних відключень у Києві та семи областях.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Графіки діятимуть сьогодні у м. Київ, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Харківській, Полтавській і Сумській областях.

"Після стабілізації ситуації в цих областях продовжать діяти планові відключення. У інших областях України відключення не прогнозуються", - додали в Укренерго.

В НЕК наголосили на необхідності економії електроенергії, особливо в години ранкового та вечірнього піку.

Нагадаємо, вчора в компанії оприлюднили графік планових відключень (з 00:00 до 24:00) у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.

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