Замість стабілізаційних відключень - аварійні: Укренерго ввело нові графіки у Києві та семи областях на 13 листопада

У НЕК зазначили, що після стабілізації ситуації в цих регіонах продовжать діяти планові відключення.

На 13 листопада Укренерго ввело графіки аварійних відключень у Києві та семи областях.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Графіки діятимуть сьогодні у м. Київ, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Харківській, Полтавській і Сумській областях.

"Після стабілізації ситуації в цих областях продовжать діяти планові відключення. У інших областях України відключення не прогнозуються", - додали в Укренерго.

В НЕК наголосили на необхідності економії електроенергії, особливо в години ранкового та вечірнього піку.

Нагадаємо, вчора в компанії оприлюднили графік планових відключень (з 00:00 до 24:00) у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.