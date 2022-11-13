Жителів Херсона й деокупованих територій області закликали евакуювати через загрозу російських обстрілів

Жителів Херсона та звільнених населених пунктів просять евакуюватися, оскільки висока ймовірність російських обстрілів.

Про це йдеться в повідомленні керівника Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

"На правобережній Херсонщині залишається висока ймовірність ворожих обстрілів. Російська армія, коли тікає, від безвиході починає воювати з мирними людьми. Ми це неодноразово бачили в багатьох звільнених населених пунктах", - наголосив керівник ОВА.

Янушевич додав, що росіяни перед втечею завдали серйозних руйнувань критичній інфраструктурі області, що забезпечує електро-, тепло- та водопостачання. Тому це ускладнює проживання людей у зимовий період.

Щоб уточнити інформацію та записатися на евакуацію, жителів просять телефонувати на "гарячу лінію" за номерами 0 800 330 951 та +38 091 481 7845.

"Після евакуації вас не залишать наодинці зі своїми проблемами. Ви отримуватимете всю необхідну допомогу! Жителі Херсонщини, прошу поставитися до цього максимально серйозно, бережіть себе, ви усі потрібні Україні!", - наголосив очільник області.

Нагадаємо, рашисти завдали ракетного удару по місту Курахове на Донеччині. Влада області теж закликала жителів виїжджати через російські обстріли - уся вільна територія Донеччини наскрізь прострілюється росіянами.

Завтра в центрі Херсона проводитимуть розмінувальні роботи. Людей закликали не збиратися в людних місцях через високий ступінь замінування.