В Одесі маршрутка збила пішохода, він загинув, - поліція

Чоловік перебігав дорогу у невстановленому для цього місці.

В Одесі маршрутне таксі збило пішохода.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Інцидент трапився на вулиці Генерала Бочарова.

69-річний житель перебігав дорогу у невстановленому місці та опинився під колесами маршрутки.

Як повідомили правоохоронці, на місці події працюють слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод, а також патрульні.

"Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, днями на Львівщині потяг зіткнувся з автомобілем. В результаті загинуло двоє осіб.

Раніше семеро людей постраждали в ДТП за участю маршрутки та легківки у Львівській області.