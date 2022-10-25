«Вік постраждалих від сексуального насильства — від 4 до 85 років», - прокурорка Діденко
«Вік постраждалих від сексуального насильства — від 4 до 85 років», - прокурорка Діденко
У бою під Бахмутом загинув майор Управління спеціальних операцій НАБУ Тарас Пона
У бою під Бахмутом загинув майор Управління спеціальних операцій НАБУ Тарас Пона
СБУ опублікувала докази співпраці президента "Мотор Січі" із Росією
СБУ опублікувала докази співпраці президента "Мотор Січі" із Росією
Україна вимагає дотримання четвертого пункту Будапештського меморандуму через ядерний шантаж Росії, – Резніков
Україна вимагає дотримання четвертого пункту Будапештського меморандуму через ядерний шантаж Росії, – Резніков
Британія з прем’єром. Чого чекати від Ріші Сунака
Британія з прем’єром. Чого чекати від Ріші Сунака
Країна Сі: що несе Китаю та світу переобрання генсека КПК
Країна Сі: що несе Китаю та світу переобрання генсека КПК
У Великобританії з'явився другий офіційний кандидат на посаду прем'єра
У Великобританії з'явився другий офіційний кандидат на посаду прем'єра
Російські емігранти влаштували в Грузії "антивоєнний мітинг"
Російські емігранти влаштували в Грузії "антивоєнний мітинг"
Бійці 28 бригади приземлили іранський БпЛА окупантів з мінімальними пошкодженнями
Бійці 28 бригади приземлили іранський БпЛА окупантів з мінімальними пошкодженнями
ГоловнаСуспільствоПодії

В Одесі маршрутка збила пішохода, він загинув, - поліція

Чоловік перебігав дорогу у невстановленому для цього місці.

В Одесі маршрутка збила пішохода, він загинув, - поліція
Фото: bigkyiv.com.ua

В Одесі маршрутне таксі збило пішохода.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Інцидент трапився на вулиці Генерала Бочарова.

69-річний житель перебігав дорогу у невстановленому місці та опинився під колесами маршрутки.

Як повідомили правоохоронці, на місці події працюють слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод, а також патрульні.

"Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, днями на Львівщині потяг зіткнувся з автомобілем. В результаті загинуло двоє осіб.

Раніше семеро людей постраждали в ДТП за участю маршрутки та легківки у Львівській області.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також