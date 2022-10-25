Україну та ще 5 держав запросили на зустріч глав МЗС країн-членів НАТО

Україну, Молдову, Грузію, Фінляндію, Швецію, а також Боснію та Герцеговину запросили на зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО, повідомляє Agerpres із посиланням на офіційні джерела.

Захід відбудеться 29 і 30 листопада в Бухаресті (Румунія).

Під час зустрічі відбудуться чотири сесії, які пов'язані з реалізацією рішень, ухвалених на саміті Альянсу в Мадриді. Також обговорюватимуть війну в Україні, енергетичну безпеку і партнерів.

Саміт НАТО Румунія приймала у 2008 році. Зустріч міністр закордонних справ членів Альянсу країна прийматиме вперше.

Нагадаємо, до кінця 2022 року Угорщина завершить офіційний процес схвалення вступу Фінляндії та Швеції до НАТО.

Учора генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив - якщо НАТО не буде підтримувати Україну, то Путін переможе у війні. Це зробить світ більш небезпечним, а блок - уразливим.