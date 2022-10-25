У Сєвєродонецьку окупанти тиждень утримували жінку в підвалі, яка приїхала до батьків, – Гайдай

У Сєвєродонецьку російські окупанти тиждень утримували жінку, яка приїхала до міста до батьків і перевірити власну квартиру. Декілька разів їй погрожувал розстрілом.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, жінка написала йому про це після того, як їй вдалось вибратись з захопленого міста.

Гайдай також зазначив, що оцінити завдані росіянами збитки повністю можливо тільки після деокупації.

"Коли росіяни відступають – знищують усе за собою", – розповів він.

Крім того, росіяни продовжують обстрілювати ті населені пункти, з яких їх вибили українські оборонці.

Нагадаємо, за даними Генштабу, цього тижня українські війська витіснили росіян із населених пунктів Кармазинівка, М’ясожарівка і Невське Луганської області та Новосадове на Донеччині. Сили оборони України продовжують звільнення від загарбників.