Планові відключення електроенергії 14 листопада застосовуватимуться у Києві та восьми областях

Світло у цих регіонах можуть відключати з 00:00 до 24:00.

Укренерго реконструювало міждержавну ЛЕП з високошвидкісною лінією технологічного зв’язку з мережами угорського системного опера

В понеділок 14 листопада в Україні заплановані заходи з обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

“У понеділок, 14 листопада, з 00:00 до 24:00 діятимуть планові відключення у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях”, - повідомили в Укренерго.

Уточнюється, що в інших областях України відключення наразі не прогнозуються.

В Укренерго нагадали, що обмеження споживання електроенергії є наслідком пошкодження об’єктів енергосистеми російськими ракетами та дронами.

“Будь ласка, не полишайте звички свідомо ставитись до споживання електроенергії. Особливо в години ранкового та вечірнього пікового споживання”, - закликали енергетии українців.

Нагадаємо, що Міненерго ініціювало перевірки коректності застосування графіків відключень, дотримання операторами систем розподілу їх термінів і тривалості. Перевірки проводитиме Держенергонагляд спільно з уповноваженими представниками оператора системи передачі.