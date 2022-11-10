Колишній депутат ВР Олексій Роменюк загинув в ДДП в окупованому Криму

Російські ЗМІ повідомляють про загибель в ДДП ексдепутата Верховної Ради України та голови колишньої партії "Русь єдина" Олексія Ременюка.

Про це пише "Обозреватель" з посиланням на російські Telegram-канали.

Зазначається, що колишній депутат розбився в окупованому Криму, у Сімферополі, під час поліцейської погоні.

Пишуть, що 66-річний Олексій Ременюк їхав увечері з дня народження товариша на своєму "Рендж ровері". Його зупинили співробітники поліції. Під час перевірки документів виявили, що водій п’яний. Коли поліцейські спробували затримати чоловіка, той “стрибнув за кермо і дав газу". Водій нібито навіть "протягнув" співробітника правоохоронних органів на двері авто по асфальту.

Під час погоні "Рендж ровер" Ременюка вийшов на зустрічну полосу і на об'їзній трасі й зіткнувся з вантажівкою. Він та його пасажир померли на місці.

Ременюк Олексій Іванович – колишній український політик, член політичної партії "Русь єдина", генеральний директор ТОВ "РеАл-Ліга". Ременюк проходив строкову службу в Криму, працював на півострові та в російському Бєлгороді. Депутат ВРУ III скликання – пройшов від всеукраїнського об'єднання "Громада", а також IV – від "Батьківщини". Був членом різних парламентських фракцій і комітетів. Був співголовою партії "Русь єдина" (з грудня 2008-го), яка до 2006 року мала назву "Партія політики Путіна".

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