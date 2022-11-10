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Окупанти посилюють фільтраційні заходи на Луганщині: зрадників шукають навіть серед колаборантів

Співробітників лікарні змушують шпигувати за пацієнтами. 

Окупанти посилюють фільтраційні заходи на Луганщині: зрадників шукають навіть серед колаборантів
Ілюстративне фото
Фото: slovoidilo.ua

У деяких громадах Луганської області посилюються фільтраційні заходи: зрадників і неблагонадійних почати шукати навіть серед колаборантів.

Про це повідомляє у Telegram Луганська ОВА.

“Невеличкий Новопсков опинився під окупацією практично одразу. Втім, нещодавно в місцевій лікарні встановили відеокамери з можливістю запису аудіо, а співробітникам наказали вести невимушені бесіди з відвідувачами, щоб виявити неблагонадійних”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у пологовий будинок завезли велику кількість поранених окупантів зі Сватівського напрямку, де ЗСУ просувається майже щодня.

Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Новоселівського і Макіївки.

Росіяни із різних видів озброєння обстріляли на Куп’янському та Лиманському напрямках Площанку, Стельмахівку, М’ясожарівку, Білогорівку, Макіївку, Невське, Білогорівку.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала по ворогу 6 ударів. Під ураження потрапили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 4 позиції засобів протиповітряної оборони противника. За минулу добу Сили оборони на різних напрямках збили 5 БпЛА “Шахед” та 3 “Орлани”.

Воїни українських ракетних військ і артилерії протягом 9 листопада уразили один пункт управління, один район зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та інші важливі військові об’єкти окупантів.

Нагадаємо, обстріляні під Макіївкою російські військові йшли пішки з селища Красноріченське на Луганщині до прикордонного російського міста Валуйки.

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