Росіяни, ймовірно, вбили у війні 40 тисяч цивільних українців, – генерал Міллі

Кількість вбитих і поранених солдатів російської армії скаладає понад 100 тисяч осіб.

Кількість вбитих і поранених солдатів російської армії скаладає понад 100 тисяч осіб.

Про це пише Reuters з посиланням на очільника Обʼєднаного комітету начальників штабів США, генерала Марка Міллі.

Міллі додав, що Збройні сили України “ймовірно” зазнали такого ж рівня втрат у війні.

За словами військового, війна перетворила від 15 до 30 мільйонів українців на біженців і вбила, ймовірно, 40 000 цивільних українців.

“Попри високу кількість втрат, офіційні особи США кажуть, що Москва не змогла досягти своїх цілей в Україні, і роздумують над тим, як довго Росія зможе витримати вторгнення, яке також знищило значну частину її механізованих сухопутних сил і вичерпало запаси артилерії”, – зазначає видання.

Нагадаємо, згідно з даними Генерального штабу ЗСУ станом на 9 листопада Росія вже втратила в Україні близько 77 950 військових.