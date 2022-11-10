У Генічеському районі окупанти та колаборанти захопили свердловини газового родовища

У Херсонській області встановлена присутність незаконних збройних формувань “лнр-днр”.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Херсонської області.

Бойовики на тимчасово окупованих територіях розповсюджують ідеї “руського міру” та надають допомогу країні-агресору у веденні війни проти України.

У місті Каховка військові РФ захопили центральне відділення банку, де знаходилися матеріальні цінності, меблі, побутова, комп’ютерна й оргтехніка вартістю понад два мільйони гривень. Також окупанти викрали з банкомату гроші. Загальна сума завданих збитків складає понад 100 тисяч гривень.

На деокупованих територіях Бериславського району працівники компанії мобільного оператора виявили факти знищенні російськими військовими базових станцій мобільного зв’язку а також викрадення телекомунікаційного обладнання.

У Генічеському районі військові РФ спільно з місцевими колаборантами силовим збройним методом захопили свердловини газового родовища.

Нагадаємо, на Херсонщині ворог вдарив ракетами по Бериславському районі, загинула людина.