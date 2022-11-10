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У Генічеському районі окупанти та колаборанти захопили свердловини газового родовища

В області встановлено присутність незаконних збройних формувань “лнр-днр”.

У Генічеському районі окупанти та колаборанти захопили свердловини газового родовища
Наслідки обстрілів Херсонщини
Фото: Національна поліція

У Херсонській області встановлена присутність незаконних збройних формувань “лнр-днр”.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Херсонської області.

Бойовики на тимчасово окупованих територіях розповсюджують ідеї “руського міру” та надають допомогу країні-агресору у веденні війни проти України.

У місті Каховка військові РФ захопили центральне відділення банку, де знаходилися матеріальні цінності, меблі, побутова, комп’ютерна й оргтехніка вартістю понад два мільйони гривень. Також окупанти викрали з банкомату гроші. Загальна сума завданих збитків складає понад 100 тисяч гривень.

На деокупованих територіях Бериславського району працівники компанії мобільного оператора виявили факти знищенні російськими військовими базових станцій мобільного зв’язку а також викрадення телекомунікаційного обладнання.

У Генічеському районі військові РФ спільно з місцевими колаборантами силовим збройним методом захопили свердловини газового родовища.

Нагадаємо, на Херсонщині ворог вдарив ракетами по Бериславському районі, загинула людина.

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