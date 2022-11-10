ЗСУ збили над Чорним морем два російські безпілотники-розвідники “Гранат-3”

Дрон має радіус дії, за різними даними, від 25 до 40 кілометрів.

Над Чорним морем в Одеській області Збройні сили України збили два безпілотних розвідники “Гранат-3”.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Як інформує речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, “Гранат-3” має радіус дії, за різними даними, від 25 до 40 кілометрів. Апарат з розмахом крил біля 2 метрів важить усього 7 кілограмів.

Як силову установку на ньому встановлено бензиновий однопоршневий двигун, що здатен розігнати дрон до 80-120 км/год.

Тривалість польоту “Гранат-3” сягає двох годин, а максимальна робоча висота – 2 кілометрів.

Окрім оптичного модуля цей БПЛА може оснащуватися обладнанням для радіомоніторингу мереж стільникового зв’язку.

Нагадаємо, бійці Харківської бригади тероборони затрофеїли російський безпілотник "Гранат-4".