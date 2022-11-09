На Чернігівщині викрили двох прокремлівських агітаторів, - ОК “Північ”

Співробітники СБУ викрили двох прокремлівських агітаторів під час перевірки на одному з блокпостів в Чернігівській області.

Про це повідомила пресслужба ОК “Північ”.

Зазначається, що мешканцям Київщини та Чернігівщини оголосили підозру за фактом виправдовування, визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України.

Зокрема, мешканець Бориспільського району Київської області через інтернет-месенджер поширював матеріали про те, що метою російського вторгнення є боротьба зі злом та нацизмом.

Ще один підозрюваний, мешканець Чернігова, розповсюджував пропагандистську інформацію. У ній, серед іншого, висловлювалось захоплення роботою російських військових.

Експертиза підтвердила протиправний характер публікацій фігурантів проваджень.

Чоловікам повідомлено про підозру за ст. 436-2 (поширення матеріалів із виправдовуванням, визнанням правомірною, запереченням збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, СБУ викрила ще одного настоятеля УПЦ у Харківській області, який закликав місцеву релігійну громаду підтримати загарбників, виправдовував у своїх «проповідях» злочини російського агресора та сприяв поширенню окупаційного режиму у захопленій частині регіону, для чого особисто контактував з місцевим гауляйтером Віталієм Ганчевим.