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Восьмеро колишніх правоохоронців Херсонщини підозрюються у роботі на ворога, - МВС

За процесуального керівництва Офісу Генпрокурора їм інкриміновано державну зраду.

Восьмеро колишніх правоохоронців Херсонщини підозрюються у роботі на ворога, - МВС
Фото: Пресслжба МВС

На тимчасово окупованій території Херсонської області співробітники Нацполіції та СБУ встановили екс-правоохоронців, які влаштувалися працювати у “ГУ МВД Херсонской области”. 

Про це повідомила пресслужба МВС.

Наразі правоохоронці зібрали доказову базу щодо протиправної діяльності шістьох чоловіків та двох жінок, які у минулому проходили службу в херсонській поліції. Після повномасштабного вторгнення РФ на територію України вони пішли на співпрацю з окупаційною владою.

Колишніх правоохоронців підозрюють у державній зраді. За скоєне їм може загрожувати довічне позбавлення волі. 

Нагадаємо, працівники ДБР у взаємодії з Нацполіцією Харківщини завершили досудове розслідування стосовно колишнього правоохоронця, який активно співпрацював із загарбниками під час окупації деяких територій Харківської області. Обвинувальний акт направлено до суду.

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