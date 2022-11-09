Восьмеро колишніх правоохоронців Херсонщини підозрюються у роботі на ворога, - МВС

За процесуального керівництва Офісу Генпрокурора їм інкриміновано державну зраду.

На тимчасово окупованій території Херсонської області співробітники Нацполіції та СБУ встановили екс-правоохоронців, які влаштувалися працювати у “ГУ МВД Херсонской области”.

Про це повідомила пресслужба МВС.

Наразі правоохоронці зібрали доказову базу щодо протиправної діяльності шістьох чоловіків та двох жінок, які у минулому проходили службу в херсонській поліції. Після повномасштабного вторгнення РФ на територію України вони пішли на співпрацю з окупаційною владою.

Колишніх правоохоронців підозрюють у державній зраді. За скоєне їм може загрожувати довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, працівники ДБР у взаємодії з Нацполіцією Харківщини завершили досудове розслідування стосовно колишнього правоохоронця, який активно співпрацював із загарбниками під час окупації деяких територій Харківської області. Обвинувальний акт направлено до суду.