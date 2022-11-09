Чому відключення світла почалися не з початку війни і чи загрожує Україні блекаут: відповідь експертів

Про ці та інші спроби дезінформації розповіли аналітики Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, йдеться у матеріалі "Главкому". Можна виокремити щонайменше п’ять "вкидів", які видають російські пропагандисти.

Російські військові завдають ударів по енергетичних об’єктах з початку повномасштабного вторгнення, але почастішали випадки вимкнення світла в Україні саме восени. Цьому є просте пояснення: росіяни посилили обстріли і прицільно б’ють по електростанціях. Але російська пропаганда маніпулює цим фактом і закидає у мережу купу фейків.

Фото: EPA/UPG

Росіяни лякають українців "змовою енергетичних компаній та уряду". Мовляв, Росія ж ще з лютого атакує енергетичні об’єкти в Україні, чого ж тоді відключення почалися лише в жовтні. Насправді атаки посилилися восени, й саме в жовтні – набули безпрецедентних масштабів. Для прикладу, масовані удари крилатими ракетами та іранськими дронами 10, 17 і 31 жовтня били по електростанціях, трансформаторних підстанціях і лініях електропередач. А це - об’єкти генерації, розподілу та транспортування електроенергії, через руйнування яких навіть вироблена енергія може не дійти до споживача.

На думку аналітиків Центру, це може свідчити про те, що цього разу цілі для атак російські військові визначали разом з російськими енергетиками. Бо фахівці розуміються на тому, як створити максимум проблем для енергосистеми.

Ще одна популярна "страшилка": "Росіяни скоро знищать всю українську електроенергетику, тому Україна порине в темряву". Як пояснили експерти, тотальний блекаут не загрожує, враховуючи такі обставини:

1) Україна має розгалужену й потужну енергетичну систему, яка створювалася за часів СРСР і розрахована на високий рівень споживання гігантів промисловості.

2) Щодня енергетики героїчно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів.

Маніпулюють кремлівські пропагандисти й на темі атомної енергетики, видаючи фейкову тезу про те, що удари по теплових електростанціях нібито не мають суттєво впливати на стабільність системи, адже більшу частину електроенергії в Україні виробляє атомна енергетика. По-перше, саме російські загарбники окупували найбільшу АЕС Європи – Запорізьку. Вона давала Україні до 25% всієї електроенергії. Тепер же через ворожі удари зруйновані всі високовольтні лінії зв’язку, а енергоблоки - в "холодному стані". По-друге, теплова генерація - критично важлива для енергосистеми в пікові години, тобто з 6:00 до 9:00 і з 17:00 до 23:00.

Не менш часто зустрічаються звинувачення у бік влади, що нібито не допомагає енергетичним підприємствам долати наслідки руйнувань. Тоді як співпраця уряду і компаній, що є великими споживачами електроенергії, не припиняється. За можливості вони коригують графіки роботи, щоб зменшити навантаження на мережу в піковий час. До того ж до питань відновлення енергосистеми залучаються міжнародні представники. І варто пам’ятати, що на захисті критичної інфраструктури стоять українські військові, а рятувальники оперативно ліквідують наслідки "прильотів".

І п’ятий фейк, яким рясніє мережа, звучить десть так: "Українці сидять без світла, бо уряд продовжує продавати електроенергію країнам ЄС". Тоді як саме через масовані ворожі атаки по енергетичній інфраструктурі Україна вимушено припинила експорт електроенергії. З 10 жовтня вона використовується лише внутрішніми споживачами.

Матеріал підготовлено за допомогою сервісів моніторингу LETSDATA та Attack Index.