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У Криворізькому районі пролунали вибухи, - Вілкул

Мешканців району закликають бути уважними.

У Криворізькому районі пролунали вибухи, - Вілкул

В районі Лозуватки на Дніпропетровщині, у радіусі до 10 км від населеного пункту, пролунали вибухи. 

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

“Вибухи в повітрі, можливе велике розсіювання касетних боєприпасів!” - написав Вілкул.

Як він додав, найбільш ймовірно, що вибухи спричинені ракетами “Смерч” або “Торнадо С”.

Вілкул закликав дивитись під ноги, доглядати за дітьми та не брати в руки блискучі циліндрики.

Будь-яку інформацію можна повідомити за телефонами 101, 102 та 1520.

Нагадаємо, протягом поточної доби противник завдав 8 ракетних та 10 авіаційних ударів, здійснив більше 4 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали райони понад 15 населених пунктів Дніпропетровської, Донецької, Миколаївської, Сумської областей.

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