Під час відпрацювання деокупованих територій поліцейські виявили у 57-річного мешканця с. Мосьпанове Харьковської області протитанковий гранатомет.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.
Чоловік розповів, що знайшов гранатомет та приніс його додому.
“За висновками фахівців вибухотехнічної служби, гранатомет заряджений реактивними протитанковими снарядами. Зброю знешкодили шляхом контрольованого підриву у безпечному місці”, - повідомили в пресслужбі.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.
Нагадаємо, мешканці Харківщини принесли до поліції в Ізюмі дві одиниці нарізної зброї військових зразків та вказали на місце зберігання 3340 боєприпасів. Воно було розташоване на колишніх позиціях військових Росії.