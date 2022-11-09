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У жителя Харківщини вилучили протитанковий гранатомет

Зброю знешкодили шляхом контрольованого підриву.

У жителя Харківщини вилучили протитанковий гранатомет
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Під час відпрацювання деокупованих територій поліцейські виявили у 57-річного мешканця с. Мосьпанове Харьковської області протитанковий гранатомет

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Чоловік розповів, що знайшов гранатомет та приніс його додому.

“За висновками фахівців вибухотехнічної служби, гранатомет заряджений реактивними протитанковими снарядами. Зброю знешкодили шляхом контрольованого підриву у безпечному місці”, - повідомили в пресслужбі.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Нагадаємо, мешканці Харківщини принесли до поліції в Ізюмі дві одиниці нарізної зброї військових зразків та вказали на місце зберігання 3340 боєприпасів. Воно було розташоване на колишніх позиціях військових Росії.

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