Росія обстріляла за день сім громад Сумської області, - Живицький

Внаслідок одного з обстрілів загорілося поле з кукурудзою.

За сьогодні, 9 листопада, росіяни випустили по громадам Сумської області 190 снарядів та мін.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Зокрема, об 11:30 по околицям одного із сіл Зноб-Новгородської громади російські військові стріляли із мінометів, було 8 вибухів, без наслідків.

“Хотінська громада: під обстрілами були два прикордонні села. Близько 12:00 ворог вів вогонь із САУ (6 “прильотів”). І майже одночасно випустив по іншому селу 42 снаряди. Дивом ніхто не постраждав”, - додав Живицький.

Також у Краснопільській громаді о 13:30 ворог скинув вибухівку з безпілотника. Також в цей час зафіксовано 58 “прильотів” із АГС з боку Росії. Ще одну вибухівку типу ВОГ росіяни скинули з безпілотника на сусіднє прикордонне село. Без руйнувань.

Близько 14:00 армійці РФ обстріляли одночасно два села у Есманьській громаді. По одному випустили 20 снарядів із реактивної системи залпового вогню, при цьому використали запалювальні боєприпаси. Внаслідок цього загорілося поле з кукурудзою. По іншому населеному пункту було 15 “прильотів” із РСЗВ.

По Миропільській громаді ворог стріляв із мінометів. Було 15 вибухів. І ще три “прильоти” із САУ. Без руйнувань.

Також росіяни обстріляли Шалигинську громаду з мінометів, зафіксовано 10 “прильотів”, руйнувань немає.

Від мінометного обстрілу постраждала і Середино-Будська громада, зафіксовано 8 вибухів, без наслідків.

Нагадаємо, протягом поточної доби противник завдав 8 ракетних та 10 авіаційних ударів, здійснив більше 4 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали райони понад 15 населених пунктів Дніпропетровської, Донецької, Миколаївської, Сумської областей.