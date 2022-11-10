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Відключення електропостачання 10 листопада заплановані по всій Україні, - Укренерго

Найбільші обмеження очікуються у Києві та чотирьох областях.

Відключення електропостачання 10 листопада заплановані по всій Україні, - Укренерго
Укренерго реконструювало міждержавну ЛЕП з високошвидкісною лінією технологічного зв’язку з мережами угорського системного опера
Фото: ua.energy

Сьогодні, 10 листопада, по всій Україні будуть застосовані планові відключення. Найбільший обсяг обмежень, як заплановано, буде введено у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Режим планових відключень буде діяти з 6:00 до 24:00 у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях. 

В усіх інших областях України  планові відключення заплановані з 9:00 до 12:00 та з 16:00 до 21:00.

Аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються. Графік відключень має оприлюднити місцевий оператор системи розподілу (обленерго).  

В Укренерго зазначили, що обмеження споживачів дозволяють зменшити навантаження на мережі, забезпечити балансування енергосистеми та уникнути додаткових аварій.

Енергетики просять допомогти їм тримати баланс в енергосистемі, пошкодженій ворожими обстрілами: ощадливо споживати електроенергію та не вмикати одночасно в мережу декілька потужних електроприладів впродовж дня, особливо в пікові години споживання – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

Як раніше повідомлялось, Укренерго прогнозує покращення ситуації з енергопостачанням протягом декількох днів за відсутності нових обстрілів.

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