Відключення електропостачання 10 листопада заплановані по всій Україні, - Укренерго

Сьогодні, 10 листопада, по всій Україні будуть застосовані планові відключення. Найбільший обсяг обмежень, як заплановано, буде введено у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
Режим планових відключень буде діяти з 6:00 до 24:00 у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.
В усіх інших областях України планові відключення заплановані з 9:00 до 12:00 та з 16:00 до 21:00.
Аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються. Графік відключень має оприлюднити місцевий оператор системи розподілу (обленерго).
В Укренерго зазначили, що обмеження споживачів дозволяють зменшити навантаження на мережі, забезпечити балансування енергосистеми та уникнути додаткових аварій.
Енергетики просять допомогти їм тримати баланс в енергосистемі, пошкодженій ворожими обстрілами: ощадливо споживати електроенергію та не вмикати одночасно в мережу декілька потужних електроприладів впродовж дня, особливо в пікові години споживання – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.
Як раніше повідомлялось, Укренерго прогнозує покращення ситуації з енергопостачанням протягом декількох днів за відсутності нових обстрілів.