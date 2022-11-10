Внаслідок російського обстрілу у Дніпропетровській області загинув чоловік

Вдень 9 листопада російські окупанти тричі вдарили по Марганецькій громаді на Нікопольщині.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

“Внаслідок обстрілів загинув 47-річний чоловік: він був на подвір‘ї будинку, коли прилетів російський снаряд. Загиблий гостював у родичів”, - розповів Лукашук.

Він додав, що російськими обстрілами в громаді понівечено майже 20 приватних будинків, декілька господарських споруд, автомобільний причіп та електромережі.

Також Лукашук повідомив, що ввечері у передмісті Кривого Рогу пролунало чотири вибухи. Жертв немає, масштаби руйнувань з‘ясовуються.

Нагадаємо, протягом минулої доби противник завдав 8 ракетних та 10 авіаційних ударів, здійснив більше 4 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали райони понад 15 населених пунктів Дніпропетровської, Донецької, Миколаївської, Сумської областей.