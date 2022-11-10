Декілька штатів США закінчили голосування на проміжних виборах
Декілька штатів США закінчили голосування на проміжних виборах
На Луганщині українські військові захопили машину і два танки окупантів
На Луганщині українські військові захопили машину і два танки окупантів
Сьогодні всі охочі можуть написати радіодиктант національної єдності-2022
Сьогодні всі охочі можуть написати радіодиктант національної єдності-2022
​Угорщина заблокувала план ЄС щодо 18 млрд євро допомоги Україні, - ЗМІ
​Угорщина заблокувала план ЄС щодо 18 млрд євро допомоги Україні, - ЗМІ
Шойгу доручив почати "відведення військ" з Херсона на лівий берег Дніпра, – росЗМІ
Шойгу доручив почати "відведення військ" з Херсона на лівий берег Дніпра, – росЗМІ
У Держдепі розповіли, як Росія має продемонструвати свою готовність до дипломатії
У Держдепі розповіли, як Росія має продемонструвати свою готовність до дипломатії
Біля Павлівки ліквідовано 80 окупантів, до 60 поранено
Біля Павлівки ліквідовано 80 окупантів, до 60 поранено
Ворожа ДРГ готувала вбивства командирів Сил спеціальних операцій ЗСУ
Ворожа ДРГ готувала вбивства командирів Сил спеціальних операцій ЗСУ
ГоловнаСуспільствоВійна

Внаслідок російського обстрілу у Дніпропетровській області загинув чоловік

Загиблий гостював у родичів.

Внаслідок російського обстрілу у Дніпропетровській області загинув чоловік
Фото: Микола Лукашук

Вдень 9 листопада російські окупанти тричі вдарили по Марганецькій громаді на Нікопольщині.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

“Внаслідок обстрілів загинув 47-річний чоловік: він був на подвір‘ї будинку, коли прилетів російський снаряд. Загиблий гостював у родичів”, - розповів Лукашук.

Він додав, що російськими обстрілами в громаді понівечено майже 20 приватних будинків, декілька господарських споруд, автомобільний причіп та електромережі.

Також Лукашук повідомив, що ввечері у передмісті Кривого Рогу пролунало чотири вибухи. Жертв немає, масштаби руйнувань з‘ясовуються.

Нагадаємо, протягом минулої доби противник завдав 8 ракетних та 10 авіаційних ударів, здійснив більше 4 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали райони понад 15 населених пунктів Дніпропетровської, Донецької, Миколаївської, Сумської областей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також