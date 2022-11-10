Зросла кількість дітей, які постраждали від російської агресії

Станом на ранок 9 листопада офіційне число дітей-жертв унаслідок російської агресії не змінилося – 430. Зросла кількість поранених, яких тепер є понад 828.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

“Більше ніж 1258 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації”, – йдеться у повідомленні.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 421, Харківській – 263, Київській – 116, Миколаївській – 77, Запорізькій – 70, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Херсонській – 58, Дніпропетровській – 31.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2719 закладів освіти. 332 з них зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

“Діти війни” – платформа, на яку можна повідомити та знайти всю інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни РФ проти України.

Нагадаємо, унаслідок обстрілу ворогом м. Краматорськ Донецької області отримав поранення 8-річний хлопчик.