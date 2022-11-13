Росія може вдарити ракетами 15-16 листопада, – Повітряні сили
Росія може вдарити ракетами 15-16 листопада, – Повітряні сили
Генерал США Ходжес зробив прогноз щодо звільнення Криму
Генерал США Ходжес зробив прогноз щодо звільнення Криму
Окупанти кинули багато техніки біля греблі Каховської ГЕС, - Хлань
Окупанти кинули багато техніки біля греблі Каховської ГЕС, - Хлань
Білорусь образилася, що Україна укріплює кордон
Білорусь образилася, що Україна укріплює кордон
Командувач ОК “Південь” прибув до Херсона
Командувач ОК “Південь” прибув до Херсона
Маляр назвала прізвища п'яти генералів, які командують наступом ЗСУ на півдні
Маляр назвала прізвища п'яти генералів, які командують наступом ЗСУ на півдні
У Запоріжжі евакуювано 88 мешканців Шевченківського району
У Запоріжжі евакуювано 88 мешканців Шевченківського району
Олексій Ботвінов: “Не може бути меседжу “ми українці, любіть нас, бо ми хороші”. Він працював у перші місяці війни, зараз - ні"
Олексій Ботвінов: “Не може бути меседжу “ми українці, любіть нас, бо ми хороші”. Він працював у перші місяці війни, зараз - ні"
ГоловнаСуспільствоВійна

Внаслідок російських обстрілів жителі Харківщини отримали поранення

В результаті обстрілу також були пошкоджені будівлі.

Внаслідок російських обстрілів жителі Харківщини отримали поранення
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Сьогодні вдень, 13 листопада, російські окупанти обстріляли с. Петропавлівка Куп'янського району Харківської області. 

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області. 

“Домедичну допомогу двом місцевим жителям надали працівники полку поліції особливого призначення, які в цей час виконували службові обов'язки на території району”, - повідомили у поліції.

Правоохоронці додали, що 49-річного чоловіка поліцейські доправили до карети швидкої медичної допомоги, оскільки медики не мали змоги доїхати до місця події. 

Також в результаті обстрілу були пошкоджені будівлі. 

Нагадаємо, за сьогодні, 13 листопада, по прикордонним громадам Сумської області росіяни випустили 264 мін, ракет та снарядів

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також