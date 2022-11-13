Внаслідок російських обстрілів жителі Харківщини отримали поранення

Сьогодні вдень, 13 листопада, російські окупанти обстріляли с. Петропавлівка Куп'янського району Харківської області.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.
“Домедичну допомогу двом місцевим жителям надали працівники полку поліції особливого призначення, які в цей час виконували службові обов'язки на території району”, - повідомили у поліції.
Правоохоронці додали, що 49-річного чоловіка поліцейські доправили до карети швидкої медичної допомоги, оскільки медики не мали змоги доїхати до місця події.
Також в результаті обстрілу були пошкоджені будівлі.
Нагадаємо, за сьогодні, 13 листопада, по прикордонним громадам Сумської області росіяни випустили 264 мін, ракет та снарядів.