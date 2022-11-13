Водогін Дніпро-Миколаїв пошкоджено в чотирьох місцях

Фахівці Миколаївводоканалу обстежили понад 36 км водогону Дніпро-Миколаїв.

Про це повідомили у Миколаївводоканалі.

“В чотирьох місцях є пошкодження різного ступеню. Також є пошкодження насосної станції, де здійснюється водозабір”, - зазначили у Миколаївводоканалі.

У підприємстві додали, що все можливо буде відремонтувати.

Наразі фахівці вже розробляють алгоритм дій та готують всі необхідні матеріали. Після розмінування територій працівниками ДСНС та отримання дозволу на роботи розпочнеться ремонт.

Нагадаємо, на території звільненої від окупантів Херсонської області сапери розпочали роботу з розмінування та відновлення водопроводу, який подавав питну воду до Миколаєва.