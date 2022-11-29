США можуть продати Фінляндії зброї на $323 млн

Адміністрація президента США Джо Байдена схвалила потенційний продаж зброї Фінляндії, яка межує з Росією, на 323 мільйони доларів.

Про це пише CNN.

“У понеділок адміністрація поінформувала Конгрес про схвалення можливого продажу тактичних ракет і бойової зброї Joint Stand Off Weapons”, – пише видання з посиланням на Державний департамент США.

Чиновники зазначають, що продаж зброї підтримає зовнішню політику та національну безпеку Сполучених Штатів через підвищення безпеки надійного партнера, який є важливою силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі.

Зброя покращить можливості Фінляндії у сфері озброєння “повітря-повітря” та “повітря-поверхня”. Фінляндія має намір використовувати її для свого авіаційного парку.

Нагадаємо, раніше Адміністрація Байдена схвалила потенційний продаж Фінляндії керованих реактивних систем залпового вогню вартістю приблизно 535 мільйонів доларів.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Швеція та Фінляндія виконали всі вимоги для вступу до НАТО.