США сьогодні оголосять новий пакет допомоги Україні, – Reuters

США сьогодні мають намір оголосити новий пакет допомоги Україні, спрямований на відновлення електроенергетики після російських терористичних ударів. Заяву про підтримку зробить державний секретар США Ентоні Блінкен, який з сьогоднішнього ранку перебуває в Бухаресті, пише Reuters із посиланням на високопосадовця Держдепу.

Оголошена допомога стосуватиметься відновлення потужностей із передачі електроенергії.

Посадовець Державного департаменту розповів журналістам, що Вашингтон працює з американськими комунальними службами та постачальниками обладнання, а також з європейськими країнами, щоб знайти обладнання, яке може відновити українські високовольтні станції, сказав чиновник.

За даними The Guardian, пакет міститиме "значну" фінансову підтримку. Допомога, про яку детально розповість держсекретар Ентоні Блінкен на полях зустрічі НАТО в столиці Румунії Бухаресті, "є значною, і це ще не кінець", сказав журналістам у понеділок один високопоставлений чиновник на умовах анонімності.

Однак він зазначив, що адміністрація Байдена заклала в бюджет 1,1 мільярда доларів на витрати на енергетику в Україні та Молдові.

Нагадаємо, що Росія цілеспрямовано бʼє по українській інфраструктурі з 10 жовтня. Кожен з ударів призводив до відключень електроенергії – різних за масштабами. Після початку опалювального сезону удари призводили і до перебоїв із постачанням тепла.

Останнього удару росіяни завдали 23 листопада. Українське військово-політичне керівництво попередило, що цього тижня ворог може вчинити нову атаку, тож слід бути обачними і дотримуватися правил повітряної тривоги.