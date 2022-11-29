Херсонців закликають здавати зрадників і колаборантів

Кампанія білбордів з QR-кодом на Реєстр держзрадників вже охопила Харківщину, Запоріжжя, Чернігівщину та Київщину.

Рух ЧЕСНО закликає жителів Херсонщини ділитися інформацією про колаборантів. Для цього організація запустила інформаційну кампанію "Зрадників здавати сюди".

Про це повідомляється на сайті "ЧЕСНО".

Кампанія білбордів з QR-кодом на Реєстр держзрадників вже охопила Харківщину, Запоріжжя, Чернігівщину та Київщину. Однак, саме Херсонщина за кількістю колаборантів посідає перше місце з-поміж усіх областей України в Реєстрі держзрадників. Тут їх більше сотні.

Повідомляти про факти колаборціонізму можна через анонімну онлайн-форму або писати на пошту [email protected]

"Чому це важливо? Насамперед, це цінна інформація для підпілля на окупованих територіях. Частину зрадників на Херсонщині вже ліквідовано. По-друге, додаткові факти полегшують роботу правоохоронцям, оскільки виявити колаборантів буває непросто. Рух "ЧЕСНО" співпрацює зі спецслужбами. По-третє, Реєстр зрадників формує політичну пам'ять і в майбутньому дозволить запобігти проходженню зрадників у політику та на державні посади," - наголошує Віта Думанська, лідерка Руху "ЧЕСНО".

Вона зазначила, що для країни дуже важливо, щоб всі зрадники та колаборанти були виявлені та притягнені до відповідальності. Наразі лише близько 11% справ щодо колаборантства та державної зради доходить до суду, а кількість вироків досить мала.

Нагадаємо, раніше трьом працівникам Херсонського СІЗО повідомили про підозру в держзраді.