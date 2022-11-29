Херсонців закликають здавати зрадників і колаборантів

Рух ЧЕСНО закликає жителів Херсонщини ділитися інформацією про колаборантів. Для цього організація запустила інформаційну кампанію "Зрадників здавати сюди".
Про це повідомляється на сайті "ЧЕСНО".
Кампанія білбордів з QR-кодом на Реєстр держзрадників вже охопила Харківщину, Запоріжжя, Чернігівщину та Київщину. Однак, саме Херсонщина за кількістю колаборантів посідає перше місце з-поміж усіх областей України в Реєстрі держзрадників. Тут їх більше сотні.
Повідомляти про факти колаборціонізму можна через анонімну онлайн-форму або писати на пошту [email protected]
"Чому це важливо? Насамперед, це цінна інформація для підпілля на окупованих територіях. Частину зрадників на Херсонщині вже ліквідовано. По-друге, додаткові факти полегшують роботу правоохоронцям, оскільки виявити колаборантів буває непросто. Рух "ЧЕСНО" співпрацює зі спецслужбами. По-третє, Реєстр зрадників формує політичну пам'ять і в майбутньому дозволить запобігти проходженню зрадників у політику та на державні посади," - наголошує Віта Думанська, лідерка Руху "ЧЕСНО".
Вона зазначила, що для країни дуже важливо, щоб всі зрадники та колаборанти були виявлені та притягнені до відповідальності. Наразі лише близько 11% справ щодо колаборантства та державної зради доходить до суду, а кількість вироків досить мала.
Нагадаємо, раніше трьом працівникам Херсонського СІЗО повідомили про підозру в держзраді.