Москву не лякає можливість створити ядерну катастрофу на території України, - Пентагон

США хотіли б, аби Росія передала МАГАТЕ контроль над Запорізькою АЕС, хоча зараз немає безпосередньої загрози атомному об’єкту.

Про це повідомляє Голос Америки.

“Атаки демонструють готовність Росії збільшити ризик інциденту ядерної безпеки, який може мати шкідливі наслідки не лише в Україні, але й у всьому регіоні”, – сказав представник Міністерства оборони США журналістам.

Інший представник Пентагону на брифінгу заявив, що зараз не спостерігається інтенсивних боїв навколо Запоріжжя.

Нагадаємо, МАГАТЕ вимагає від Російської Федерації, щоб її окупаційні війська залишили Запорізьку АЕС.