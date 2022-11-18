МАГАТЕ вкотре закликало Росію вивести війська та російський персонал з ЗАЕС

Резолюцію підтримали більшість з 35 країн, представники якої входять до Ради керуючих агентства. Проти виступили Росія та Китай.

Рада керуючих МАГАТЕ в своїй резолюції закликала Росію вивести війська та інший російський персонал з Запорізької атомної електростанції. МАГАТЕ наголосило на необхідності відмови від необґрунтованих претензій на володіння станцією і припиненні будь-яких дій на українських ядерних обʼєктах, пише Радіо Свобода з посиланням на підтриманий документ.

За резолюцію 17 листопада проголосувала більшість членів ради, що складається з 35 країн. У ній вказано, що фахівці не виявили на українських ядерних обʼєктах жодних ознак створення так званих брудних бомб, про які говорили окупанти.

"Закликаємо Російську Федерацію негайно вивести свій військовий та інший персонал із Запорізької атомної електростанції, щоб компетентні українські органи влади відновили повний контроль над станцією для забезпечення її безпечної та захищеної експлуатації, а також для того, щоб Агентство могло повною мірою і безпечно проводити свою діяльність з верифікації гарантій відповідно до Угоди про всеосяжні гарантії України, укладеної відповідно до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї і Статуту та Додаткового протоколу до нього", – йдеться у резолюції.

Цей документ – уже третій, присвячений МАГАТЕ проблемі ядерної безпеки в Україні від початку повномасштабного російського вторгнення. Проти нього виступили Росія та Китай. Сім країн – Індія, Пакистан, Саудівська Аравія, Вʼєтнам, Південно-Африканська Республіка, Кенія та Намібія – утрималися від голосування.

Інші члени ради керуючих: Австралія, Аргентина, Болгарія, Бразилія, Бурунді, Гватемала, Німеччина, Данія, Ірландія, Канада, Катар, Колумбія, Коста-Рика, Лівія, Республіка Корея, Сінгапур, Словенія, Велика Британія, США, Туреччина, Уругвай, Фінляндія, Франція, Чехія, Швейцарія, Японія.

Нагадаємо, ЗАЕС була захоплена на початку березня. Окупанти чинять тиск на персонал, схиляючи людей до співпраці з засланими на станцію працівниками Росатому. За період захоплення станція декілька разів знеструмлювалася, що ставило під загрозу ядерну безпеку.