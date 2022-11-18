Росіяни зруйнували мережі в Херсоні на 1,5-2 млрд гривень, - "Херсонобленерго"

До війни місто живили три магістральні лінії електропередачі. Усі вони зруйновані.

Вартість зруйнованої внаслідок обстрілів військами країни-агресора Росії енергетичної інфраструктури Херсона, за попередніми оцінками, становить 1,5-2 млрд грн.

Про це повідомив операційний директор "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна", що керує АТ "Херсонобленерго" Володимир Гетманов.

"До війни Херсон живили три магістральні лінії електропередачі. Усі вони зруйновані. Вартість зруйнованої інфраструктури - 1,5-2 млрд грн, за попередньою оцінкою VS Energy. Оцінку буде переглянуто", - зазначив Гентманов.

За його прогнозами, електропостачання у звільненому Херсоні може відновитися протягом 14-21 днів, але терміни ремонту можуть змінюватись, оскільки ситуація досить непрогнозована.

Наразі "Херсонобленерго" концентрує сили на лінії електропередачі, що йде з Миколаєва.

"Цю лінію зможемо відновити найшвидше", - пояснив Гетманов, зазначивши, що для цього необхідно відновити понад 70 прольотів лінії електропередачі та дві опори.

Нагадаємо, раніше депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив, що на відновлення постачання тепла, води та світла в місті знадобиться місяць.

11 листопада Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що Херсон звільнено від російських окупантів. Наразі в Херсоні вже почала працювати Нацполіція. Також до міста повернулося керівництво ОВА.