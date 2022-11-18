Велике нафтобудівництво. Влада вирішила створити єдину державну нафтову компанію?
Велике нафтобудівництво. Влада вирішила створити єдину державну нафтову компанію?
Збиралися зимувати. Як виглядають покинуті позиції окупантів під Снігурівкою. ФОТОРЕПОРТАЖ
Збиралися зимувати. Як виглядають покинуті позиції окупантів під Снігурівкою. ФОТОРЕПОРТАЖ
Американський флот перехопив риболовецьке судно з Ірану з величезною кількістю вибухівки для ракет
Американський флот перехопив риболовецьке судно з Ірану з величезною кількістю вибухівки для ракет
Південь. Пауза триватиме недовго
Південь. Пауза триватиме недовго
У Києві і області лунали вибухи, над столицею збили чотири ракети (оновлено)
У Києві і області лунали вибухи, над столицею збили чотири ракети (оновлено)
Запах совісті
Запах совісті
Росіяни обстріляли Дніпро: є влучання в інфраструктурні об'єкти, постраждали люди (оновлено)
Росіяни обстріляли Дніпро: є влучання в інфраструктурні об'єкти, постраждали люди (оновлено)
Рада продовжила дію воєнного стану до 19 лютого
Рада продовжила дію воєнного стану до 19 лютого
Кім попередив про новий пуск ракет (оновлено)
Кім попередив про новий пуск ракет (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни зруйнували мережі в Херсоні на 1,5-2 млрд гривень, - "Херсонобленерго"

До війни місто живили три магістральні лінії електропередачі. Усі вони зруйновані.

Росіяни зруйнували мережі в Херсоні на 1,5-2 млрд гривень, - "Херсонобленерго"
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Вартість зруйнованої внаслідок обстрілів військами країни-агресора Росії енергетичної інфраструктури Херсона, за попередніми оцінками, становить 1,5-2 млрд грн.

Про це повідомив операційний директор "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна", що керує АТ "Херсонобленерго" Володимир Гетманов.

"До війни Херсон живили три магістральні лінії електропередачі. Усі вони зруйновані. Вартість зруйнованої інфраструктури - 1,5-2 млрд грн, за попередньою оцінкою VS Energy. Оцінку буде переглянуто", - зазначив Гентманов.

За його прогнозами, електропостачання у звільненому Херсоні може відновитися протягом 14-21 днів, але терміни ремонту можуть змінюватись, оскільки ситуація досить непрогнозована.

Наразі "Херсонобленерго" концентрує сили на лінії електропередачі, що йде з Миколаєва.

"Цю лінію зможемо відновити найшвидше", - пояснив Гетманов, зазначивши, що для цього необхідно відновити понад 70 прольотів лінії електропередачі та дві опори.

Нагадаємо, раніше депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив, що на відновлення постачання тепла, води та світла в місті знадобиться місяць.

11 листопада Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що Херсон звільнено від російських окупантів. Наразі в Херсоні вже почала працювати Нацполіція. Також до міста повернулося керівництво ОВА.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також