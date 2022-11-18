На місці обстрілу будинку в Вільнянську виявили тіла ще кількох жертв (уточнено)

На місці вчорашнього обстрілу Вільнянська Запорізької області виявили тіла ще кількох жертв. За даними Офісу генпрокурора, загинули 10 людей. З них – двоє дітей віком 10 і 17 років.

"17 листопада внаслідок ракетного удару ворога по приватному будинку в м. Вільнянськ Запорізької області загинуло 10 людей. В тому числі двоє дітей 11 та 17 років", – йдеться у повідомленні.

Однак у повідомленні ДСНС зазначили, що знайдено тіла девʼяти, а не десяти загиблих.

Фото: Олександр Старух Місце обстрілу

Загальна кількість убитих за час повномасштабного вторгнення росіянами українських дітей, про яку відомо, становить 433 людини.

Нагадаємо, вчора вранці російська армія обстріляла трьома ракетами будинок у Вільнянську. Спочатку виявили тіла чотирьох загиблих, потім, у ході пошуково-рятувальних робіт, ще двох. У будинку проживало чотири родини.