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​Уночі росіяни обстріляли Нікополь із РСЗВ і випустили 40 снарядів, - ОВА

Минулося без постраждалих.

​Уночі росіяни обстріляли Нікополь із РСЗВ і випустили 40 снарядів, - ОВА

Уночі російські війська обстрілювали Дніпропетровщину з ракетних систем залпового вогню.

Про це повідомив у Telegram голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За його словами, від ворожого вогню знову потерпала Нікопольщина.

"Росіяни кілька разів накрили РСЗВ сам Нікополь. Випустили на нічні квартали понад 40 снарядів. Минулося без постраждалих", - написав Резніченко.

Він зазначив, що в місті пошкоджені кілька багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди та лінія електропередачі.

"Прилетіло від росіян і у сонячну підстанцію та гаражний кооператив. Понівечені гаражі та автiвки. У решті районів ніч без тривог та обстрілів i на цю хвилину спокійно", - додав голова ОВА.

Нагадаємо, раніше росіяни обстріляли “градами” і важкою артилерією чотири громади в Дніпропетровській області – Мирівську, Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську.

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