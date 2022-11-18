У Києві в четвер зафіксували антирекорд із відключень електроенергії

У четвер, 17 листопада, у Києві зафіксовано антирекорд за обсягом відключень електроенергії - вони становили понад 500 МВт (за звичайного споживання 1000-1200 МВт – ЕР).

Про це повідомив СЕО постачальника енергоресурсів YASNO Сергій Коваленко, передає "Інтерафакс-Україна".

"Цілий день у Києві діють екстрені відключення, систему обмежили майже на 523 МВт. Це відключення – антирекорд за весь час. Але від нас вони не залежать – зараз у енергетиків завдання забезпечити критичну інфраструктуру та стабілізувати систему, щоб не було ще більших пошкоджень", – написав він у фейсбуці.

Він зазначив також також зростання кількості звернень до контакт-центру YASNO і мережевих операторів.

"За останні дні до нас тільки по Києву надійшло понад 87 тисяч дзвінків, до колег - більш як 184 тисячі. Навіть в рази збільшені контакт-центри не здатні впоратися з піковими навантаженнями, коли протягом години надходить 10-15 тис. дзвінків", - описав ситуацію Коваленко.

Водночас він закликав споживачів не плутати екстрені та стабілізаційні відключення.

"Відключення на те й екстрені, що ми не знаємо, коли вони завершаться і як довго триватимуть. Ці відключення не можна підлаштувати під потребу населення... Енергопостачання після екстрених відключень відновлюється лише за вказівкою", - пояснив керівник компанії.

Нагадаємо, раніше виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук повідомив, що масштабні руйнування енергетичних об'єктів України, завдані Росією 15 та 17 листопада, можуть призвести до відключень електроенергії на кілька днів і "планових включень" лише на кілька годин у деяких районах.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 11 листопада повідомляв, що на відновлення пошкоджених ТЕС і ТЕЦ потрібно понад 2,5 млрд грн, для системи розподілу електроенергії - мінімум 5 млрд грн.