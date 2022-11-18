На Харківщині під час ліквідації наслідків ракетного удару Росії постраждали восьмеро людей

Також в Ізюмському районі на вибуховому пристрої підірвався 60-річний чоловік.

Під час ліквідації наслідків ракетного удару, який Росія завдала вчора по Харківщині, постраждали вісім людей. Серед них - правоохоронці.

Про це повідомив у Telegram голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Окупанти протягом доби завдавали ударів по критичній інфраструктурі області. В Ізюмському районі є пошкодження обладнання газової промисловості. Під час ліквідації наслідків постраждали восьмеро людей - працівники та поліцейські, усі після обстеження та надання медичної допомоги лікуються амбулаторно", - написав він.

Голова ОВА також зазначив, що росіяни такожо завдавали ударів по населених пунктах, які розташовані біля лінії фронту: Куп’янського, Чугуївського, Харківського та Ізюмського районів.

"Мінна небезпека в області залишається. У селі Кам’янка Ізюмського районі на вибуховому пристрої підірвався 60-річний чоловік. Він отримав вибухову травму та був госпіталізований. Піротехнічні підрозділи продовжують ліквідовувати замінування, протягом доби знищили 219 вибухонебезпечних предметів", - додав Синєгубов.

Нагадаємо, вчора під час повітряної тривоги російські окупанти завдали ракетних ударів по Ізюмському району Харківської області.