До персонального складу Ставки тепер увійшли міністр інфраструктури Кубраков та заступник керівника ОП Машовець.

Президент Володимир Зеленський змінив склад Ставки Верховного головнокомандувача.

Про це йдеться в його указі №790.

Так, до персонального складу Ставки тепер входять міністр інфраструктури Олександр Кубраков та заступник керівника Офісу президента Роман Машовець.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 16 листопада Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ньому були ухвалені рішення щодо подальшого звільнення територій України.

Ставку було створено 25 лютого – на другий день повномасштабного вторгнення Росії. Координатором ставки став секретар РНБО Олексій Данілов, до складу увійшли очільники оборонних відомств і військові командувачі.