МАГАТЕ вимагає у Росії піти з ЗАЕС, - Подоляк

МАГАТЕ вимагає від Російської Федерації, щоб її окупаційні війська залишили Запорізьку АЕС.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, повідомляє "24 канал".

"Вони збиралися ультимативно вимагати у МАГАТЕ визнати цей об'єкт юридично об'єктом "Росатому", завести туди російську команду, яка б займалася там виробничим процесом. Після цього за умовчанням це б так і працювало", - зазначив Подоляк.

За його словами, на станції не може перебувати будь-яка інша команда, тобто не українська, яка займатиметься виробничим процесом.

"Підтримки щодо своїх ескалаційних планів на ЗАЕС росіяни ніде не мали. З іншого боку, ситуація на фронтах зараз така, що Росія тільки борди може поставити, мовляв, вона тут назавжди. У військовому плані вона може чекати на цікаві події в Запорізькій області, тому вже почала підготовку до "негативного" наступу", - додав радник керівника Офісу президента.

Президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін 27 листопада заявив, що є ознаки того, що військові армії РФ, можливо, готуються залишити територію Запорізької АЕС.

А за словами гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, "наразі видно прогрес у створенні зони фізичної та ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС".