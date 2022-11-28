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МАГАТЕ вимагає у Росії піти з ЗАЕС, - Подоляк

Росіяни раніше вимагали визнати ЗАЕС власністю "Росатому".

МАГАТЕ вимагає у Росії піти з ЗАЕС, - Подоляк
Фото: скрін відео

МАГАТЕ вимагає від Російської Федерації, щоб її окупаційні війська залишили Запорізьку АЕС.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, повідомляє "24 канал".

"Вони збиралися ультимативно вимагати у МАГАТЕ визнати цей об'єкт юридично об'єктом "Росатому", завести туди російську команду, яка б займалася там виробничим процесом. Після цього за умовчанням це б так і працювало", - зазначив Подоляк.

За його словами, на станції не може перебувати будь-яка інша команда, тобто не українська, яка займатиметься виробничим процесом.

"Підтримки щодо своїх ескалаційних планів на ЗАЕС росіяни ніде не мали. З іншого боку, ситуація на фронтах зараз така, що Росія тільки борди може поставити, мовляв, вона тут назавжди. У військовому плані вона може чекати на цікаві події в Запорізькій області, тому вже почала підготовку до "негативного" наступу", - додав радник керівника Офісу президента.

Президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін 27 листопада заявив, що є ознаки того, що військові армії РФ, можливо, готуються залишити територію Запорізької АЕС. 

А за словами гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, "наразі видно прогрес у створенні зони фізичної та ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС".

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