Для відновлення української інфраструктури Німеччина надасть фінансову підтримку та генератори

Німеччина також пообіцяла підтримувати Україну у сфері протиповітряної оборони.

Президент України Володимир Зеленський провів розмову із канцлером Німеччини Олафом Шольцем, у якій розповів про наслідки російських авіаударів по цивільній інфраструктурі, водо- та електропостачання.

Про це повідомила пресслужба уряду Німеччини.

“Наразі федеральний уряд надав короткострокову фінансову допомогу для ремонту енергетичної інфраструктури в розмірі приблизно 56 мільйонів євро”, - йдеться у повідомленні.

Також Німеччина надає Україні понад 350 генераторів

Шольц підтвердив підтримку України з боку Німеччини, зокрема у сфері протиповітряної оборони.

Нагадаємо, Канада виділила для України 10 млн доларів. Ці кошти підуть на закупку генераторів для критичної інфраструктури.