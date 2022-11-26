Канада виділила $10 млн на генератори для України

Канада виділила для України 10 млн доларів. Ці кошти підуть на закупку генераторів для критичної інфраструктури.

Про це повідомив у Twitter міністр міжнародного розвитку Канади Харджит Саджан.

"У той час, як Путін продовжує свої безрозсудні напади на безневинних людей, наша рішучість допомогти Україні лише зміцнюється. Ми виділили 10 мільйонів доларів Міжнародній організації з міграції для закупівлі та розповсюдження генераторів для критичної інфраструктури в Україні", - написав він.

Нагадаємо, що Ризька міська рада в партнерстві з латвійським благодійним фондом Ziedot.lv провела тендер з закупівлі 84-х електрогенераторів та 100 теплових гармат для Києва.

Німецьке Агентство технічної допомоги передасть в Україну упродовж найближчих двох тижнів 100 електрогенераторів.

Південна Корея передає Україні партію з 20 генераторів.