У Києві протягом 24 годин обіцяють повністю відновити постачання електроенергії та опалення

У Києві 130 000 мешканців залишаються без постачання електроенергії, в режимі аварійних відключень. Водопостачання відновлено в повному обсязі, по усіх районах міста.

В квартирах верхніх поверхів багатоповерхівок, які ще досі знеструмлені, можливий понижений тиск води в мережі. Такі дані станом на 9:30 повідомили в Телеграм Київської міської військової адміністрації.

"Триває запуск теплопостачання", – йдеться у повідомленні.

Мобільний зв'язок практично доступний в усіх районах, але можуть бути локальні проблеми в місцях без електроживлення.

"Протягом 24-х годин заплановано завершити всі відновлювальні роботи. Вода, тепло, зв'язок повернеться до роботи в штатному режимі. Електроенергія подаватиметься згідно графікам стабілізаційних відключень", – додали в військовій адміністрації.

Нагадаємо, що електроенергія, водопостачання і опалення зникли в Києві унаслідок масованого ракетного удару 23 листопада. Станом на вчорашній ранок опалення вдалося повернути тільки третині мешканців, світло – половині, але комунальники працювали цілодобово, щоб постачання відновилося для усіх.