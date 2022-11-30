Сенат США підтримав визнання одностатевих шлюбів на федеральному рівні

Сенат США проголосував за закон про визнання одностатевих шлюбів на федеральному рівні. Про це пише BBC.

За цей законопроєкт проголосувала 61 особа: 49 демократів (один сенатор-демократ був відсутній) та 12 республіканців; 36 законодавців (усі республіканці) голосували проти.

Такий результат голосування дозволив подолати маневр, який дозволяє меншості в Сенаті блокувати більшість законопроектів, – філібастер.

Законопроєкт тепер надійде до Палати представників, де наразі також зберігають більшість демократи. Президент Джо Байден сигналізував, що охоче підпише закон.

Закон має запобігти можливому скасуванню цього права консервативними суддями Верховного суду, зазначає видання.

Право на укладення шлюбу одностатевими парами було встановлено у США на федеральному рівні у 2015 році рішенням Верховного суду у справі “Обергефелл проти Ходжеса”.

Однак склад суду відтоді змінився. Нині у ньому шість із дев'яти суддів довічно призначені президентами-республіканцями, причому щонайменше п'ять із них глибоко віддані консервативній ідеології.

“Минулого літа консервативна більшість продемонструвала свою готовність переглядати давно встановлені прецеденти, скасувавши рішення у справі “Роу проти Вейда”, а разом з ним і конституційне право на аборти (тепер дозволяти або забороняти аборти є прерогативою кожного конкретного штату). Це викликало побоювання, що далі черга дійде і до одностатевих шлюбів, тим більше що на це натякав у своїй особливій думці один із консервативних суддів, Кларенс Томас”, – пише BBC.

Нагадаємо, Куба легалізувала одностатеві шлюби після проведення національного референдуму, де голосували за новий сімейний кодекс.