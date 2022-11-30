Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
У Ладижині на Вінниччині - надзвичайна ситуація воєнного характеру
У Ладижині на Вінниччині - надзвичайна ситуація воєнного характеру
189 днів полону військової медикині та що було до і після. Історія Олени Кривцової
189 днів полону військової медикині та що було до і після. Історія Олени Кривцової
Смерть полковника Макея
Смерть полковника Макея
Празький саміт НАТО: балтійське розширення, кампанія в Іраку, умиротворення Путіна, провокація проти України
Празький саміт НАТО: балтійське розширення, кампанія в Іраку, умиротворення Путіна, провокація проти України
29 листопада в Дніпрі припиняється рух електротранспорту, - Філатов
29 листопада в Дніпрі припиняється рух електротранспорту, - Філатов
​Як припинити відставати від РФ у галузі безпілотників?
​Як припинити відставати від РФ у галузі безпілотників?
Керівника Тульчинської єпархії УПЦ (МП) Іонафана, якого підозрюють за чотирма статтями, оперуватимуть через проблеми з серцем
Керівника Тульчинської єпархії УПЦ (МП) Іонафана, якого підозрюють за чотирма статтями, оперуватимуть через проблеми з серцем
ГоловнаСвіт

Молдова не прагне членства в НАТО, - МЗС країни

Міністр додав, що нейтралітет Молдови не передбачає демілітаризації.

Молдова не прагне членства в НАТО, - МЗС країни
Фото: EPA/UPG

Молдова не прагне стати членом НАТО, її нейтралітет закріплено в конституції.

Про це заявив 30 листопада міністр закордонних справ країни Ніку Попеску, інформує Радіо Свобода.

Водночас Попеску, розмовляючи з журналістами в кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ держав НАТО в Бухаресті, додав, що нейтралітет Молдови не передбачає самоізоляції, демілітаризації або байдужості до світових справ.

Під час дводенної зустрічі міністри країн НАТО пообіцяли надати більш сильну «індивідуалізовану підтримку» Молдові, Грузії і Боснії та Герцеговині, країнам, які, за словами генерального секретаря Єнса Столтенберґа, «зазнають тиску з боку Росії» на тлі повномасштабного вторгнення в Україну.

Нагадаємо, що 23 листопада у деяких районах Молдови почалися перебої з електропостачанням у зв’язку з черговим масованим ракетним ударом РФ по українській інфраструктурі. Через це у Молдові викликали до МЗС російського посла.

Під час ракетної атаки на Україну 15 листопада теж відбулося масове відключення електроенергії в Молдові.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також