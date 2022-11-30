Молдова не прагне членства в НАТО, - МЗС країни

Молдова не прагне стати членом НАТО, її нейтралітет закріплено в конституції.

Про це заявив 30 листопада міністр закордонних справ країни Ніку Попеску, інформує Радіо Свобода.

Водночас Попеску, розмовляючи з журналістами в кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ держав НАТО в Бухаресті, додав, що нейтралітет Молдови не передбачає самоізоляції, демілітаризації або байдужості до світових справ.

Під час дводенної зустрічі міністри країн НАТО пообіцяли надати більш сильну «індивідуалізовану підтримку» Молдові, Грузії і Боснії та Герцеговині, країнам, які, за словами генерального секретаря Єнса Столтенберґа, «зазнають тиску з боку Росії» на тлі повномасштабного вторгнення в Україну.

Нагадаємо, що 23 листопада у деяких районах Молдови почалися перебої з електропостачанням у зв’язку з черговим масованим ракетним ударом РФ по українській інфраструктурі. Через це у Молдові викликали до МЗС російського посла.

Під час ракетної атаки на Україну 15 листопада теж відбулося масове відключення електроенергії в Молдові.