Режим у Білорусі несе повну відповідальність за здоров'я Колесникової, - Держдеп США

Адвоката до неї не пускають, рідним не кажуть діагноз.

США відреагували на повідомлення, що один з лідерів білоруських протестів Марія Колесникова знаходиться в реанімації.

Про це прес-секретар Державного департаменту Нед Прайс заявив у своєму Twitter.

"Режим у Білорусі несе повну відповідальність за здоров'я і благополуччя Марії Колесникової, а також інших 1440 політв'язнів. Усі, хто причетний до цього, будуть притягнуті до відповідальності", - написав Прайс.

Колесникова як і раніше знаходиться в реанімації, повідомляє телеграм-канал білоруського опозиціонера Віктора Бабарика.

Адвоката до неї не пускають, її рідним відмовляються повідомити діагноз. Спілкування її батька з лікарями проходить тільки у присутності співробітників МВС. За словами лікарів, Марія у свідомості і їй надається необхідне лікування.

Нагадаємо, що Колесникова очолювала штаб кандидата в президента Віктора Бабарика, якого не допустили до виборів у 2020 році. Потім входила в президію Координаційної ради, створеної для забезпечення передачі влади.

Її затримали 7 вересня 2020 року. Через два дні було затримано адвоката Максима Знака, який також працював у штабі Бабарика. Їм інкримінували заклики до дій проти національної безпеки, змову з метою захоплення влади неконституційним шляхом і створення екстремістського формування і керівництво ним.

Колесникова та Знак були засуджені до 11 та 10 років позбавлення волі відповідно. 24 грудня Верховний суд Білорусі залишив без змін вирок Колесниковій. Усі апеляційні скарги були відхилені.

11 січня 2022 року Марію Колесникову етапували до гомельської жіночої виправної колонії №4.