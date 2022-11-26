До цього вони безуспішно намагалися потрапити в Польщу, теж за сприяння білоруських правоохоронців.

На кордоні України з Білоруссю затримали групу нелегальних мігрантів, яких до кордону доставили білоруські прикордонники.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Республіка Білорусь продовжує підтримувати штучно створену міграційну кризу та умисно створює умови для спроб незаконного перетину кордону мігрантами. До таких провокацій прикордонники України спільно з іншими правоохоронними органами готувались ще з минулого року, хоч найбільше потерпають від цього країни ЄС. Неодноразово наголошувалося, що суміжна країна може в будь-який момент направити потоки мігрантів в напрямку України. Примітно, що мігрантам активно в незаконних подорожах сприяють білоруські прикордонники", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється про затримання групи нелегальних мігрантів вихідців з Південно-Східної Азії на державному кордоні. Під час виконання завдань прикордонники помітили доріжку слідів, що вела з території Білорусі, виявили та зупинили шістьох іноземців. Як надалі з’ясувалось, вони громадяни Пакистану та Бангладеш.

Затримані чоловіки повідомили, що територією Білорусі їх до кордону з Україною на автомобілі довезли особи у військовій формі, вони припускають, що це були представники прикордонної служби РБ. Далі їм вказали, в якому напрямку мігранти мають прямувати. Крім цього, перебуваючи в Білорусі, вони контактували з представниками правоохоронних органів, які організовували їх незаконний маршрут і які наказали їм після незаконного перетину кордону зателефонувати та повідомити про своє місцеперебування.

Це підтверджується і переписками в месенджерах в телефонах іноземців. Зі слів мандрівників, до цього вони безуспішно намагалися потрапити в Польщу, теж за сприяння білоруських правоохоронців.

"Проте довгою подорож у мігрантів не вдалася, відразу після незаконного перетину кордону вони були затримані українськими прикордонниками. Наразі із затриманими нелегалами проводяться відповідні заходи перевірки та встановлюються всі обставини спроби незаконного перетину кордону та хто сприяв їм у такій подорожі", - додали у ДПСУ.

Нагадаємо, що за даними ГУР МО, інформація про нібито плани ворога атакувати Україну військами РФ та Білорусі з боку північних кордонів України наприкінці листопада не відповідає дійсності.