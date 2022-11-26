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Дефіцит електроенергії знижено до 25%, - Укренерго

Відтепер обленерго самі вирішуватимуть, які саме відключення застосовувати: планові чи аварійні. 

Дефіцит електроенергії знижено до 25%, - Укренерго
Фото: EPA/UPG

Станом на ранок суботи, 26 листопада, введено в роботу ще один атомний блок, що дозволило знизити дефіцит електроенергії до 25%. 

Про це повідомляє пресслужба Укренерго. 

"Станом на 11:00 введено в роботу ще один атомний блок, збільшується потужність до планового рівня на інших. Таким чином виробники електроенергії зараз покривають близько 75% потреб споживання. Проте ще 25% електроенергії все ще залишаються в дефіциті, тому сьогодні на всій території України діє режим обмеження споживання", – йдеться в повідомленні. 

В Укренерго зазначають, що відтепер обленерго самі вирішуватимуть, які саме відключення застосовувати: планові чи аварійні. 

"Тобто диспетчери обленерго отримують показник споживання для області, перевищувати який не можна. А от схему відключень, яка дозволить дотримуватися встановленої норми споживання, кожне обленерго складає самостійно", – роз’яснюють в компанії.

Нагадаємо, що обидва блоки Хмельницької АЕС під'єднані до єдиної енергосистеми.

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