Дефіцит електроенергії знижено до 25%, - Укренерго

Відтепер обленерго самі вирішуватимуть, які саме відключення застосовувати: планові чи аварійні.

Станом на ранок суботи, 26 листопада, введено в роботу ще один атомний блок, що дозволило знизити дефіцит електроенергії до 25%.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

"Станом на 11:00 введено в роботу ще один атомний блок, збільшується потужність до планового рівня на інших. Таким чином виробники електроенергії зараз покривають близько 75% потреб споживання. Проте ще 25% електроенергії все ще залишаються в дефіциті, тому сьогодні на всій території України діє режим обмеження споживання", – йдеться в повідомленні.

В Укренерго зазначають, що відтепер обленерго самі вирішуватимуть, які саме відключення застосовувати: планові чи аварійні.

"Тобто диспетчери обленерго отримують показник споживання для області, перевищувати який не можна. А от схему відключень, яка дозволить дотримуватися встановленої норми споживання, кожне обленерго складає самостійно", – роз’яснюють в компанії.

Нагадаємо, що обидва блоки Хмельницької АЕС під'єднані до єдиної енергосистеми.