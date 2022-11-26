У МОЗ нагадали правила безпеки під час використання електрогенераторів

Міністерство охорони здоров'я попереджає, що під час використання генераторів електроенергії слід чітко дотримуватися правил безпеки.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

"Першочергово нагадуємо про заборону використання подібних електроприладів дітям", - йдеться в повідомленні.

Також у МОЗ закликають купувати лише сертифіковану продукцію і тільки в ліцензованих точках продажу. Уважно дотримуватися інструкцій виробника.

Генератори та паливо мають використовуватися тільки на відкритому повітрі на відстані не менше 6 метрів від вікон, дверей та гаражів.

"Тримайте генератор сухим, захищайте від дощу та затоплення. Дотик до мокрого генератора або пристроїв, підключених до нього, може призвести до ураження електричним струмом. Перед заправкою дайте генератору охолонути. Паливо, що пролите на гарячі деталі двигуна, може спалахнути", - зазначили в МОЗ.

У приміщенні також рекомендують встановити детектори чадного газу. Також необхідно обов'язково придбати вогнегасник і тримати його на видному, легкодоступному місці.

Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомили, що медична система України потребує ще 1500 генераторів різної потужності.

Планові відключення електроенергії в Україні будуть продовжуватися.

Генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко заявив, що, ймовірно, Україна житиме в умовах регулярних відключень електроенергії щонайменше до кінця березня.