Помер голова МЗС Білорусі Володимир Макей

Помер міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей.

Про це повідомляє Белта з посиланням на прессекретаря відомства Анатолія Глаза.

"Раптово помер міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей", - йдеться в повідомленні.

Інших подробиць не повідомляється.

Як повідомляють ЗМІ, на 27-28 листопада був запланований візит голови МЗС Росії Сергія Лаврова до Мінська. Він планував у тому числі зустріч із Макеєм.

Оглядачі Бі-бі-сі зазначають, що Макея вважали "зв'язковим" Олександра Лукашенка із Європою. Крім того, після російського вторгнення в Україну саме Макей був одним із посередників у перемовинах між Україною та РФ в лютому та березні.

Володимир Макей народився 5 серпня 1958 у Некрашевичах Гродненської області. Він був головою МЗС Білорусі з 20 серпня 2012 року.