Головне за день. Середа, 30 листопада

Резолюція Бундестагу, ворожий обстріл лікарні на Сумщині, вибух у посольстві України в Мадриді, новий очільник "Мотор Січі", короткий список Шевченківської премії. Яким запам’ятається 280-й день повномасштабної війни.

Сьогодні, 30 листопада, німецький Бундестаг проголосував за резолюцію, яка визнає Голодомор геноцидом українського народу.

У документі зазначається, що примусовий голод також був спрямований на "політичне придушення української національної свідомості". Відповідальність за масові смерті від голоду несе політичне керівництво Радянського Союзу на чолі з Йосипом Сталіним. "Таким чином, Голодомор є злочином проти людства", - наголошують парламентарі.

Депутати Бундестагу закликають федеральний уряд пам'ятати про жертв Голодомору та сприяти його міжнародному розголосу. Уряд також має протидіяти "будь-яким спробам запуску односторонніх російських історичних наративів".

Детальніше – в нашій новині.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що за добу окупанти завдали двох ракетних ударів по цивільних об’єктах населеного пункту Комишуваха Запорізької області. Здійснили 20 авіаударів по позиціях наших військ, а також по населеному пункту Білогір’я Запорізької області. Крім того, обстріляли з реактивних систем залпового вогню місто Херсон.

Зберігається загроза ворожих ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України.

Авіація Сил оборони впродовж поточної доби завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також двох ударів по позиціях зенітних ракетних комплексів противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 30 листопада – в новині.

Вранці 30 листопада російська армія обстріляла лікарню в Білопіллі Сумської області. Загинув п’ятнадцятирічний підліток, який у момент обстрілу був на вулиці.

"Російські снаряди вибухали на території місцевої лікарні саме в той час, коли в медзакладі вівся прийом і було багато пацієнтів", – повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Пряме потрапляння було на другому поверсі. Там повністю зруйнована стіна. Пошкоджені стоматологічний та хірургічний кабінети. Вибиті майже всі вікна на всіх чотирьох поверхах. Зруйнований операційний блок. Рятувальники розбирають завали.

Російські окупанти вкотре обстріляли Херсон. Під вогонь потрапило середмістя.

Загинула 70-річна жителька. Жінка перебувала у своїй квартирі в момент ворожого обстрілу.

64-річний херсонець отримав поранення. Він перебував на вулиці, коли там почали падати російські снаряди. Наразі чоловік отримує допомогу від медиків.

Пошкоджено декілька житлових будинків та медичні заклади. Також снаряди влучили у газогін.

У посольстві України в Мадриді у момент відкриття працівником посольства листа пролунав вибух.

Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що конверт вибухнув у руках у коменданта. Лист був відправлений на адресу посольства. "Комендант отримав незначні поранення, нині він госпіталізований, йому надається необхідна медична допомога. Загроз його життю немає", – зазначив Ніколенко.

У звʼязку з інцидентом міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив перевірити безпеку українських посольств. Він також звернувся до свого іспанського колеги з проханням вжити термінових заходів задля розслідування нападу на українську дипустанову. Міністр також наголосив, що, хто би не стояв за організацією цього вибуху, їм не вдасться залякати українських дипломатів чи зупинити їхню щоденну роботу над зміцненням України та протидією російській агресії.

За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, у війні з Росією загинули понад 20 000 цивільних та понад 100 000 українських військових. Пізніше із повідомлення видалили цифри втрат.

Згодом директорка з політичних комунікацій Єврокомісії Дана Спінант уточнила, що озвучені фон дер Ляєн втрати включають і загиблих, і поранених українських військових. "Велике спасибі тим, хто вказав на неточність цифр у попередній версії цього відео. Використана оцінка із зовнішніх джерел мала стосуватися втрат, тобто як убитих, так і поранених, і мала на меті показати жорстокість Росії", – написала вона.

Керівник Управління зв'язків з громадськістю ЗСУ Богдан Сеник у коментарі УП нагадав, що дані про втрати військових є закритими. "Ми не можемо підтвердити цю цифру, акцентуємо, що втрати української армії є службовою інформацією і підпадають під гриф обмеження оприлюднення. Водночас, якщо те, що озвучила глава Єврокомісії, дозволить притягнути до відповідальності країну-агресора, ми можемо лише підтримувати дії, які сприятимуть законному покаранню для тих, хто влаштував геноцид українського народу", – заявив Сеник.

Президента публічного акціонерного товариства "Мотор Січ" Вячеслава Богуслаєва звільнено з посади. Наразі наказом міністра оборони генеральним директором підприємства призначено Олексія Нікіфорова.

Також обрано новий склад наглядової ради та її голову – заступника Міністра економіки Ігоря Фоменка, який уже провів перше засідання.

Подробиці – в новині.

Співробітники Служби безпеки провели серію обшуків у керівника забороненої проросійської партії "Наші" Євгена Мураєва.

У результаті слідчо-оперативних дій вилучено готівку, в тому числі в російських рублях, зброю, комп’ютерну техніку та мобільні телефони, а також інші матеріали. Заходи відбувалися за місцями проживання та в офісах самого Мураєва і його рідні, а також у його найближчих соратників. Усе це – в рамках кримінального провадження за ч.1 ст.111 Кримінального кодексу (державна зрада).

Наразі Мураєв переховується від правосуддя за кордоном. Попри це співробітники СБУ ініціювали проведення незалежних експертиз висловлювань політика. Їхні висновки свідчать про наявність у цого діях ознак злочину, передбаченого ч.1 ст.111 КК (державна зарада). А саме - в контексті завдання шкоди інформаційній безпеці України.

"Також, за матеріалами СБУ, в ефірах підконтрольного Мураєву телеканалу «НАШ» неодноразово поширювались наративи російської інформаційної пропаганди. Через це, а також через розпалювання міжнаціональної та релігійної ворожнечі на телеканал були накладені штрафні санкції", - йдеться в повідомленні.

Наразі усі вилучені матеріали передано на експертизи. За їхніми результатами здійснюватимуться подальші процесуальні дії.

На 19 станціях метрополітену Києва облаштували точки з USB-зарядками, де можна підзарядити мобільні телефони та інші гаджети. Точки встановлено на платформах станцій, повідомив мер міста Віталій Кличко.

Список станцій – в новині.

"Мережа точок для підзарядки телефонів на станціях метро розширюватиметься. Інформацію про нові локації оперативно оприлюднюватиме метрополітен", – повідомив Кличко.

Нагадаємо, що в випадку тривалого відключення електроенергії зарядити пристрої також можна у пунктах незламності. У Києві їх розгорнули більше 400.

28 листопада відбувся перший тур конкурсу серед мистецьких творів, що потрапили до довгого списку Національної премії України імені Тараса Шевченка 2023 року. За його результатами члени Комітету визначили твори, які потрапили до другого туру.

Перелік номінантів – у нашій новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!